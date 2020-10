Jüdische Gemeinden in NRW fordern besseren Schutz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg haben sich Vertreter der jüdischen Gemeinden in NRW laut einem Medienbericht besorgt gezeigt. «Diese Tat zeigt erneut, dass jüdische Menschen in Deutschland nicht sicher sind», sagte der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein der Jüdischen Gemeinden, Oded Horowitz, der «Rheinischen Post» (Dienstag). Es lasse sich außerdem eine steigende Frequenz der antisemitischen Angriffe und eine offene Gewaltbereitschaft beobachten. «Auch in NRW müssen die Jüdischen Gemeinden endlich mit den höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet und gesichert werden. Wir erwarten Konsequenzen, und dass den wohlgemeinten Worten endlich Taten folgen.»

Von dpa