Einbruch für NRW-Autoindustrie im zweiten Quartal 2020

Rückgänge gab es für die Branche schon 2019. Im vergangenen Jahr wurden laut IT.NRW gut 392 100 Personen- und Lastkraftwagen in NRW produziert − 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Für die Gesamtbranche einschließlich des Autozubehörs sank der Absatzwert um 6 Prozent. NRW-weit gibt es große Autowerke unter anderem in Köln (Ford) und Düsseldorf (Mercedes-Benz) sowie zahlreiche große Zulieferer. Der NRW-Anteil am bundesweiten Produktionswert liegt laut Statistischem Landesamt bei 6,7 Prozent.