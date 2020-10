Neuss (dpa/lnw) - Fast fünf Monate nach einer Bombendrohung gegen eine Grundschule in Neuss hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln können. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Büdingen in Hessen habe die Tat gestanden, berichtete die Polizei in Neuss.

Von dpa