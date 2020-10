Tödlicher Angriff in Dresden: Touristen aus Krefeld und Köln

Dresden (dpa/sn) - Nach dem für einen 55-Jährigen aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen) tödlichen Angriff am Sonntagabend in der Dresdner Innenstadt fehlt von dem unbekannten Täter weiter jede Spur. Nach dem Flüchtigen werde intensiv gefahndet, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mit. Es gebe erste Rückmeldungen zu dem Zeugenaufruf vom Montag, die Hinweise würden aktuell geprüft. Das am Tatort gefundene Messer stehe im Zusammenhang mit der Tat, deren Motiv und Hintergrund untersucht werden. Bezüglich Details verwies der Sprecher auf die noch laufenden Ermittlungen.

Von dpa