Unbekannte sprengen Geldautomaten in Essen und Dorsten

Essen/Dorsten (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Essen und Dorsten zwei Geldautomaten gesprengt. Die Explosion in Dorsten habe sich kurz nach 2 Uhr am Mittwoch ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Der Automat befand sich den Angaben zufolge in einem frei stehenden Pavillon auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Zeugen beobachteten nach der Tat, wie jemand in einem dunklen Auto floh.

Von dpa