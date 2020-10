Clement habe sich nie gescheut, kontroverse Positionen nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. Sein Werdegang als Sohn einer Maurer-Familie aus Bochum in höchste politische Ämter bleibe «ein beeindruckendes Stück deutscher Nachkriegsgeschichte und ein Beispiel für Chancengleichheit», sagte Kuper .

Clement war am 27. September im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben. Er war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Von 1993 bis 2002 gehörte er auch dem Landtag an. Der gebürtige Bochumer war von 2002 bis 2005 Bundesminister im Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder.