Autofahrer unter Drogen attackiert Linienbus mit Knüppel

Dormagen (dpa/lnw) - Ein berauschter Autofahrer soll in Dormagen einen Linienbus im Berufsverkehr gestoppt und mit einem Knüppel auf die Frontscheibe eingeschlagen haben. Laut Polizei gab der aggressive 33-Jährige gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, der Busfahrer habe ihm zuvor die Vorfahrt genommen. Deshalb habe er den Linienbus überholt und gestoppt, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

