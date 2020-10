Vorwürfe gegen Qiagen wegen Steuervermeidung

Hilden (dpa/lnw) - Eine Nichtregierungsorganisation wirft dem Biotechnologieunternehmen Qiagen vor, umfangreich Steuerzahlungen vermieden zu haben, indem Tochterfirmen in Niedrigsteuerländern wie Luxemburg untereinander Geschäfte gemacht haben. Ergebnisse entsprechender Recherchen werden in einem Bericht der niederländischen Stiftung zur Untersuchung multinationaler Unternehmen (Somo) dokumentiert. Die Stiftung forderte die Firma auf, die langjährigen Steuerkonstruktionen zu beenden, zumal Qiagen hohe staatliche Fördergelder bekommen habe. Die Firma teilte mit, man halte sich strikt an Recht und Gesetz. Wie viele andere Unternehmen versuche auch Qiagen, «seine globale Steuerposition zu optimieren».

Von dpa