Expressdienste und Online-Handel beflügeln Deutsche Post DHL

Zudem veröffentlichte der Konzern Eckdaten für das dritte Quartal - das Betriebsergebnis (Ebit) schnellte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro in die Höhe. Vor allem Expressdienste mit zeitgenauer Zustellung waren gefragt - deren Geschäftsbereich verbuchte ein Betriebsergebnis von 750 Millionen Euro und damit rund 300 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Lieferkettendienste (Supply Chain) schwächelten hingegen.

Das klassische Postgeschäft im Bereich Post & Paket Deutschland wuchs beim Betriebsergebnis nur relativ schwach um 16 Millionen Euro auf 320 Millionen Euro, dies lag aber vor allem an Einmalzahlungen an die Beschäftigten - in der Coronakrise hatten die Beschäftigten einen Bonus von je 300 Euro bekommen, hinzu kam noch eine Einmalzahlung in den unlängst für Deutschland abgeschlossenen Tarifverhandlungen. Durch diese Zahlungen minderte sich das Betriebsergebnis im deutschen Post- und Paket-Geschäft um 95 Millionen Euro.