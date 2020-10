Warnstreik im NRW-Nahverkehr mit Schichtbeginn gestartet

Dortmund/Köln (dpa/lnw) - Starke Einschränkungen für Pendler: Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen fallen seit Donnerstagmorgen viele Busse und Bahnen aus. «In Dortmund steht alles still», sagte Kirsten Rupiper von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am frühen Morgen. Seit Betriebsbeginn gegen 3.00 Uhr fahre für 24 Stunden kein Bus und keine Bahn. Die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) sei komplett im Streik, so Rupiper.

