Heino Ferch ist erschrocken über Zustände in Kalabrien

Köln/Duisburg (dpa) - Schauspieler Heino Ferch (57, «Comedian Harmonists», «Der Untergang») ist für einen Film über die Mafia in die italienische Region Kalabrien gereist - und erschrocken. «In jeder Kurve lagen 200 Säcke Müll, die Straßen sind kaputt. Da wird offensichtlich, wie korrupte Strukturen sich auswirken», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich war schon schockiert, dass es zwei Flugstunden von uns entfernt quasi Wild-West-Verhältnisse gibt.» Mit seinem Handy habe er selbst Fotos von Einschusslöchern in Straßenschildern gemacht. «Vergleichsweise sind wir in Deutschland im Land der Glückseligen», sagte Ferch, «Corona hin oder her».