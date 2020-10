NRW Wirtschaftsleistung-Ranking: Bonn schneidet am Besten ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die frühere Bundeshauptstadt Bonn hat einer Statistik zufolge gemessen an der Zahl der Beschäftigten die höchste Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen. Teilt man das Bruttoinlandsprodukt der Stadt durch die Zahl der dortigen Erwerbstätigen, kam man im Jahr 2018 auf durchschnittlich 104 082 Euro, wie das Landesstatistikamt am Donnerstag mitteilte. Bonn hat neben Bundesministerien noch die Dax-Konzerne Deutsche Telekom und die Deutsche Post als große Arbeitgeber.