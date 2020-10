Wie der FC: Viktoria Köln vor nur 300 Fans

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Bundesligisten 1. FC Köln und der Fußball-Nationalmannschaft beim Länderspiel in Köln darf auch Drittligist Viktoria Köln in der 3. Liga am Sonntag nur 300 Zuschauer zu seinem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt ins Stadion lassen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Beim ersten Heimspiel am 27. September gegen den SV Wehen Wiesbaden waren noch 1186 Zuschauer im Sportpark Höhenberg, für Sonntag hatte die Viktoria auf 2000 Besucher gehofft. Der zu hohe Wert von Corona-Neuinfektionen lässt dies aber nicht zu. Pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt der in Köln derzeit bei 45,4.

Von dpa