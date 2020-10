Keine Meldepflicht bei Kurztrips nach Venlo oder Roermond

Laut der in NRW gültigen Einreiseverordnung sind Personen, die sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufhalten von der Meldepflicht wegen möglicher Corona-Infektionen ausgenommen. In den Niederlanden wird der für ein Risikogebiet entscheidende Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nur mit Ausnahme von Zeeland in allen Provinzen erreicht. Aber auch in Zeeland sei ein erhöhtes Infektionsgeschehen zu beobachten, vermeldet das Auswärtige Amt.