Staatsanwaltschaft: Weitere Anklage im Missbrauchsfall

Als Hauptangeschuldigter in dem Fall gilt ein 27-Jähriger aus Münster. Er soll das Kind seiner Freundin immer wieder an Männer auch über das Internet angeboten und selbst vergewaltigt haben. Haupttatort war eine heute abgerissene Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Münster.

Der 27-Jährige aus Münster hat nach Erkenntnissen der Ermittler mit Einverständnis der Mutter für den Sohn eine Vaterrolle übernommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zusätzlich Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch durch Unterlassen vor, weil er die Taten nicht verhindert hat.

Der Mann aus Hannover sitzt in Untersuchungshaft und äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Über die Annahme der Anklage muss das Landgericht Münster entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die Verfahren zu verbinden.

Gegen fünf Beschuldigte hat die Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben. Darunter der 27-Jährige und seine Mutter. Außerdem ein 35-Jähriger aus Hannover. Nach Lügde und Bergisch Gladbach ist Münster der dritte große Missbrauchsfall der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen.