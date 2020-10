Drogenrazzia und Verhaftungen im kriminellen Clan-Milieu

Essen/Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei ihren Ermittlungen gegen kriminelle Geschäfte von Clans hat die Polizei in Essen Wohnungen einer mutmaßlichen Drogenbande durchsucht. Drei der insgesamt fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 61 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Ihnen werde bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Von dpa