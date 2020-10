«Fordern ist das eine, sich um Umsetzung zu bemühen, das andere», hieß es laut « WAZ » in einem vierseitigen Bewerbungsschreiben Kaddors an den Duisburger Kreisverband der Grünen. Die Partei müsste sie auf einen Listenplatz wählen. Kaddor würde dann im Duisburger Süd-Wahlkreis antreten.

Die 42-Jährige war Mitbegründerin des Liberal-Islamischen Bundes und ist unter anderem durch Auftritte in Talkshows bundesweit bekannt. Kaddor, die in Ahlen als Tochter syrischer Einwanderer geboren wurde, schrieb laut «WAZ» in ihrer Bewerbung: «Ich trete hier nicht als «Quotenmigrantin» an.» Die Grünen stünden «immer uneingeschränkt auf Seiten unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung - eingebettet in eine gesunde Umwelt und Natur. Genau dort würde ich mich selbst verorten».