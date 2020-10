Zusammenstoß mit Lkw: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bad Laasphe (dpa/lnw) - Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ist ein 21 Jahre alter Autofahrer im Kreis Siegen-Wittgenstein lebensgefährlich verletzt worden. Er sei auf einer Landstraße auf dem Weg von Bad Laasphe in Richtung Banfe zunächst in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Von dort aus wurde der Wagen am Donnerstagnachmittag zurück auf die Fahrbahn und dann in den Gegenverkehr geschleudert, wo es zum Zusammenstoß kam. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Von dpa