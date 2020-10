Bocholt (dpa/lnw) - Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist in Bocholt (Kreis Borken) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Donnerstagabend. Das Fahrzeug sei in Brand geraten und völlig zerstört worden. Die Straße musste bis Mitternacht gesperrt werden.

Von dpa