Velbert (dpa/lnw) - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben bei Löscharbeiten wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Velbert eine Leiche entdeckt. Es spreche einiges dafür, dass es der vermisste Mieter der Wohnung sei, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Alarm war am frühen Freitagmorgen eingegangen. Ein Zimmer der Wohnung stand in Vollbrand.

Von dpa