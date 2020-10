Sechs Verletzte bei Massenschlägerei in Kreisliga C

Hilden (dpa/lnw) - Bei einer Massenschlägerei auf dem Fußballplatz sind in Hilden sechs Menschen verletzt worden. Ein Torwart (23) sei von Spielern der Gastmannschaft aus Düsseldorf sogar bewusstlos getreten worden, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag in Mettmann. Die Polizei musste den Tumult am Donnerstagabend mit einem größeren Aufgebot beenden.