Wie der Zoll am Freitag mitteilte, hatten Beamte den Mann am Dienstag kontrollieren wollen, als er aus Richtung Niederlande kam. Als sie ihn stoppen wollten, seien die Pakete aus dem Auto geflogen. Gegenüber den Beamten gab der 37-jährige an, dass er gar nicht wisse, was da drin sei. Auf der Beifahrerseite lag allerdings eine Tüte, in der weitere Drogen waren. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.