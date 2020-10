Lebenslange Haft für versuchten Mord an Neusser Hausmeister

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den versuchten Mord an einem Hausmeister in Neuss ist ein 42 Jahre alter Hochhausbewohner zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht ging mit dem Urteil über das von der Anklage geforderte Strafmaß hinaus. Das Opfer werde lebenslang unter den Folgen der Messerattacke leiden, sagte Richter Rainer Drees am Freitag. Der 52-jährige Familienvater ist seitdem querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl.