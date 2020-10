Mann bei Streit in Emmerich tödlich verletzt

Emmerich (dpa/lnw) - Bei einem Streit vor einer Gaststätte in Emmerich im Kreis Kleve ist ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den 37-Jährigen vor Ort wiederzubeleben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten. Der Tatverdächtige, ein 32 Jahre alter Mann, wurde von einer Spezialeinheit noch am Freitagabend in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Von dpa