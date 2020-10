14-Jährige tot in Abbruchhaus in Duisburg gefunden

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Samstag tot in einem Abbruchhaus in Duisburg-Hochfeld gefunden worden. Die Todesursache sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Sowohl ein Unfall als auch eine Straftat seien nicht auszuschließen.