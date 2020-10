Gescher (dpa/lnw) - Ein 56-jähriger Radfahrer ist beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Der Unfall ereignete sich am späten Samstagabend in Gescher (Kreis Borken), wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Stadtlohner Straße war bis 03:45 Uhr gesperrt.

Von dpa