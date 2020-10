Nordrhein-Westfalen stattet Polizei mit Drohnen aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen stattet seine Polizei mit mehr als 100 Drohnen aus. Grund ist ein gut verlaufener Test mit den unbemannten, kleinen Flugobjekten in den vergangenen Monaten. Die Drohne habe sich dabei als Mittel bewährt, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Neuss. «Drohnen machen die Arbeit der Polizei an vielen Stellen einfacher», sagt er. Zudem erweiterten sie die Möglichkeiten der Beamten - etwa, wenn es um die Verfolgung von Tätern oder die Aufnahme von Unfällen gehe.

Von dpa