«lit.Ruhr» geht mit 10 000 Besuchern zu Ende

Essen (dpa/lnw) - Trotz vielerorts steigender Corona-Infektionszahlen ist das Literaturfestival «lit.Ruhr» am Wochenende mit guter Auslastung zu Ende gegangen. Insgesamt hätten rund 10 000 Besucher an den 69 Veranstaltungen des Festivals teilgenommen, wie eine Sprecherin am Sonntag bestätigte. Das entspreche einer Auslastung von 92 Prozent. Rund 7700 Besucher kamen demnach zu den Live-Veranstaltungen vor Ort. Zudem besuchten Autoren verschiedene Schulen. Einige Programmpunkte für Kinder wurden im Livestream gezeigt.

