Zwei Wohnhäuser in Brand: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Münster (dpa/lnw) - In Münster sind am frühen Montagmorgen zwei nebeneinander liegende Wohnhäuser in Brand geraten. Zwei Bewohner wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Treppenhäuser stark verraucht waren, mussten die Einsatzkräfte die Bewohner teilweise über Drehleitern retten.