Über 7000 Straftaten mit Corona-Bezug in NRW

Zudem sei der Enkeltrick in neuen Coronavirus-Varianten für den Betrug an älteren Menschen weiterentwickelt worden. «Das ist absolut perfide und unerträglich, wie es da einige auf ältere Menschen abgesehen haben», sagte Wünsch . Bei Anrufen von Verwandten, die angeblich in Not seien, gelte die Grundregel: Immer erst Rücksprache mit den Verwandten selber halten - «egal welcher Druck da aufgebaut wird».

Es gebe aber auch Bereiche, in denen die Pandemie zu einem deutlichen Rückgang der Straftaten geführt habe, etwa bei Wohnungseinbrüchen und Taschendiebstählen.