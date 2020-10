Mutmaßlich illegales Rennen: Polizei fahndet nach Fahrer

Drei Autofahrer mit Sportwagen sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Dabei war am Samstag ein Unbeteiligter in seinem Auto ums Leben gekommen. Der 29 Jahre alte Fahrer eines beteiligten Sportwagen war zunächst in eine Klinik gekommen und wurde nach Polizeiangaben mittlerweile festgenommen.

Ein ebenfalls beteiligter 26-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen stellte sich am Samstag selbst der Polizei. Gegen beide Fahrer wurde am Sonntagabend nach Angaben der Polizei Untersuchungshaft angeordnet. Ihre Sportwagen seien nicht im Ausland zugelassen, sondern hätten deutsche Kennzeichen, teilte eine Sprecherin mit.

Laut den Ermittlern waren die drei Sportwagen auf der A66 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zeugen zufolge lieferten sich die Fahrer offenbar ein Rennen. Einer der Wagen war demnach gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen. Beide Autos brannten aus, der Mensch in dem unbeteiligten Auto starb. Er war am Montagmorgen noch nicht identifiziert.