Pit Clausen begrüßt einheitliche Corona-Vorschriften

Die NRW-Landesregierung hatte am Wochenende Regeln für Kommunen vorgelegt, in denen die Neuinfektionen besonders stark angestiegen sind. Sobald ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt in NRW die Grenze von 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschreitet, sollen sich dort nur noch bis zu fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Unter anderem sollen dann auch Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants eingeschränkt werden.

Clausen sagte, durch die Entscheidung gebe es Vorgaben, was ab bestimmten Inzidenzwerten zu regeln sei. Dieses Vorgehen finde er besser, als wenn etwa an einem Samstag ein Erlass rauskäme, der am Montag bereits gelte. Wenn man auf das Verhalten der Menschen Einfluss nehmen wolle, brauchte man einen kleinen Vorlauf.