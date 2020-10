Krefelder Polizeieinsatz: Staatsanwaltschaft prüft Geschehen

Krefeld (dpa/lnw) - Nach der Kritik in den Sozialen Medien an einem Polizeieinsatz nach einem Wohnungsbrand in Krefeld dauert die Prüfung des Verhaltens der Beamten an. Es werde genau geprüft, welche Situation dem in einer Videosequenz festgehaltenen Einsatz vorausgegangen war, in welchem Zustand sich der Festgenommene befand und ob das Verhalten der Beamten zulässig war, sagte Axel Stahl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld.

Von dpa