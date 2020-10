Siegen (dpa/lnw) - Im Siegerland wird am kommenden Sonntag eine Autobahn-Talbrücke gesprengt. Am Vormittag soll die 340 Meter lange und etwa 50 Meter hohe Talbrücke in Fahrtrichtung Dortmund zu Fall gebracht werden, teilte Straßen.NRW am Montag mit. Nach der gleichzeitigen Zündung von fünf Sprengladungen, soll die Brücke zur Seite kippen.

Von dpa