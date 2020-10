Wegen der Corona-Pandemie finden in Nordrhein-Westfalen die Vereidigungsfeiern der 2500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter in diesem Jahr dezentral statt. Ursprünglich war eine gemeinsame Feier in der Kölner Lanxess Arena geplant gewesen. An den stattdessen organisierten dezentralen Veranstaltungen sollten jeweils nur bis zu 300 Menschen teilnehmen.