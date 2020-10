Amazon-Beschäftigte streiken in Rheinberg

Rheinberg/Werne (dpa/lnw) - Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon in Rheinberg (Kreis Wesel) haben am frühen Dienstagmorgen die Arbeit niedergelegt. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi rechnete im Laufe des Tages mit etwa 450 bis 500 Beteiligten. Der Warnstreik begann demzufolge mit der Arbeitsniederlegung der Nachtschicht um 24 Uhr. Auch in Werne (Kreis Unna) sollte nach Angaben von Verdi gestreikt werden, der Sprecher war aber zunächst nicht erreichbar.