Mann soll Hund umhergeschleudert und Helfer gestoßen haben

Essen (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter 37-Jähriger soll im Essener Hauptbahnhof einen Hund an der Leine umhergeschleudert und später einen Passanten gegen eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben. Der 59-Jährige sei gegen die Seitenwand des Zuges geprallt und leicht verletzt worden, erklärte die Bundespolizei am Dienstag. Der Hund wiederum habe dem 37-Jährigen bei dem Angriff auf das Tier in die Wade gebissen.

Von dpa