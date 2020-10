Angeklagter kommt nicht: Prozess um Messerattacke vertagt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil der Angeklagte nicht auftauchte, hat das Amtsgericht Düsseldorf am Dienstag einen Prozess um eine schwere Messerattacke auf einen Zugpassagier vertagt. Der mehrfach vorbestrafte 33-jährige Angeklagte wird jetzt mit Haftbefehl gesucht. Er soll im Oktober 2018 am Düsseldorfer Hauptbahnhof in einem Regionalexpress mit seinem mitangeklagten Vater einen 19-jährigen Fahrgast angegriffen und schwer verletzt haben.

Von dpa