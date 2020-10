Dresden (dpa) - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Überfall auf einen Touristen aus Nordrhein-Westfalen in der Dresdner Innenstadt hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Unter dem Namen «Schloßstraße», in Anlehnung an den Tatort, arbeiten aktuell 29 Beamte an der Klärung des Falles, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Von dpa