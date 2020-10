Fußball-Zweitligist Paderborn verpflichtet Terrazzino

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Angreifer Marco Terrazzino verpflichtet. Die Ostwestfalen einigten sich mit dem zuletzt vertragslosen 29 Jahre alten früheren Junioren-Nationalspieler auf eine Zusammenarbeit bis Juni 2021. «Marco verfügt über viel Erfahrung, die wir in unserer jungen Mannschaft gut gebrauchen können», wird SC-Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung am Dienstag zitiert.

Von dpa