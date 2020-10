Tennis-Turnier in Köln ab Mittwoch ohne Zuschauer

Köln (dpa) - Das ATP-Turnier in Köln wird ab Mittwoch ohne Zuschauer fortgesetzt. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. An den ersten beiden Tagen hätten rund 800 Tickets verkauft werden dürfen. Nachdem Köln durch das Überschreiten der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner als Risikogebiet deklariert worden ist, ordneten die zuständigen Gesundheitsbehörden eine Reduzierung auf maximal 250 Besucher an. Daraufhin entschieden sich die Turnier-Verantwortlichen, zunächst ganz auf Zuschauer zu verzichten.

Von dpa