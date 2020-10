Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Frau (58) soll in Düsseldorf eine 74 Jahre alte Bekannte in ihrer Wohnung attackiert, schwerst verletzt und hilflos zurückgelassen haben. Das Opfer wurde erst am Morgen nach der Tat von einer Pflegedienst-Mitarbeiterin gefunden. Die Seniorin schwebte am Dienstag laut Polizei weiter in Lebensgefahr.

Von dpa