Nachtschicht in Köln: Verdasco erster Zverev-Gegner in Köln

Köln (dpa) - Der Spanier Fernando Verdasco ist der erste Gegner von Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Köln. Im Duell der Altmeister besiegte der 36-Jährige den früheren Weltranglistenersten Andy Murray (33) aus Schottland am Dienstagabend mit 6:4, 6:4. Der Weltranglisten-Siebte Zverev ist in Köln an Nummer eins gesetzt und hatte zum Auftakt ein Freilos. Das Achtelfinale zwischen ihm und Verdasco steigt am Donnerstag.