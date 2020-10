Experten erforschen Krebspatienten-Versorgung bei Pandemie

Dresden/Bochum (dpa/lnw) - Zusammen mit Kollegen in Bochum und Halle (Sachsen-Anhalt) untersuchen Medizinwissenschaftler der TU Dresden die Folgen der Corona-Pandemie für Krebspatienten. Der Forschungsverbund CancerCOVID wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 400 000 Euro gefördert, wie die Medizinische Fakultät der TU Dresden am Mittwoch mitteilte. Die auf anderthalb Jahre angelegte Studie soll Erkenntnisse zu den medizinischen, psychischen und sozialen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Tumorpatienten und deren Angehörige ermitteln. Zudem soll sie Empfehlungen zur Prioritätensetzung der Krebsversorgung in künftigen Pandemien geben.

