US-Open-Finalist Zverev im Tennis-Achtelfinale in Köln

Köln (dpa) - Erstmals seit gut 14 Monaten tritt der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev heute (14.00 Uhr/WDR) wieder in Deutschland an. Der US-Open-Finalist steigt beim neuen ATP-Turnier in Köln nach einem Freilos ins Achtelfinale ein und trifft auf Fernando Verdasco. Der Spanier hatte sich in der ersten Runde gegen den früheren Weltranglistenersten Andy Murray aus Schottland durchgesetzt.

Von dpa