Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition fordert einen Sicherheitsbericht zur Kriminalitätsentwicklung und -bekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik liefere kein vollständiges Bild über die innere Sicherheit und die Wirklichkeit im Land, kritisierte die SPD in einem Antrag an den Landtag.

Von dpa