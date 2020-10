Feuer auf Schrottplatz in Bochum unter Kontrolle

Bochum (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat den Brand auf einem Schrottplatz in Bochum in der Nacht zu Donnerstag unter Kontrolle gebracht. Für Nachlöscharbeiten seien weiterhin Einsatzkräfte vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Es gebe noch Glutnester, die mit Schaummitteln abgedeckt worden seien und beobachtet werden müssten. Anwohner seien weiterhin aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Mittwochnachmittag waren Hunderte gestapelte Schrottfahrzeuge in Brand geraten.

Von dpa