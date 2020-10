Polizei in Hamm warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Hamm (dpa/lnw) - Die Polizei in Hamm warnt vor Trickbetrügern am Telefon. Am Mittwochabend seien mehrere Personen von sogenannten falschen Polizisten angerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Die Betrüger gaben sich demnach als Polizei aus und forderten die Angerufenen auf, Geld oder Wertgegenstände zu ihrem eigenen Schutz vor die Tür zu stellen, um es von der Polizei abholen zu lassen.