BVB-Leihgabe Toljan bei US Sassuolo Calcio in Quarantäne

Sassuolo (dpa) - Der frühere Dortmunder Jeremy Toljan von US Sassuolo Calcio hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der U21-Europameister von 2017 ist beim Serie-A-Club der zweite Spieler, der erkrankt ist. Der 26-Jährige habe sich in Quarantäne begeben, Symptome habe er keine, teilte sein Club am Donnerstag mit.