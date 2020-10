Brief statt Besuch: Bundespräsident stellt sich vor Polizei

Münster (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach der Aufdeckung von rechtsextremen Vorfällen und Netzwerken in einzelnen Behörden schützend vor die Polizei gestellt. «Ich vertraue unserer Polizei», schreibt Steinmeier in einem Brief an Studenten und Lehrende der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. «Ich vertraue den vielen Beamtinnen und Beamten, die täglich für Recht und Demokratie einstehen und die stolz darauf sind, die Freiheit zu schützen.» Ein für Donnerstag geplanter Besuch in Nordrhein-Westfalen musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

Von dpa